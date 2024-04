Stimuler la mémoire avec des vidéos : le nouveau dispositif d'appel à témoins du ministère de la Justice

Le ministère de la Justice et le pôle cold case du tribunal de Nanterre lancent un nouveau dispositif d'appel à témoins sous forme de petites vidéos afin de réveiller des souvenirs enfouis et essentiels. L'objectif est de toucher le grand public et résoudre des affaires non élucidées.

