Steve Mounié réfléchit à prolonger à Brest

En fin de contrat au mois de juin, l'attaquant du Stade Brestois, Steve Mounié, n'a pas encore pris de décision quant à son avenir. Il étudie une prolongation de deux ans. Il boucle sa quatrième saison au Stade Brestois... et peut-être la dernière. L'attaquant Steve Mounié (3 buts, 2 passes décisives, en Ligue 1) arrive au terme de son contrat, fin juin, et c'est le seul joueur cadre de l'équipe actuellement 2e de Ligue 1 dans ce cas.

À 29 ans, l'international béninois, dont l'état d'esprit est unanimement salué, s'interroge logiquement sur son avenir, tout en étudiant une prolongation de deux années, reçue fin février

