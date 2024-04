Steve Jobs : les réunions sont une distraction pour les ingénieurs

Selon Steve Jobs, faire moins de réunions peut souvent s'avérer plus efficace. Steve Jobs, homme d'affaires et cofondateur d'Apple, explique pourquoi il ne croyait pas en l'efficacité des réunions et préférait les réunions courtes et axées sur des objectifs concrets.