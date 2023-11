– Stéphanie de Monaco : sa belle-fille Marie Ducruet étincelante au bal du centenaire à Monaco

Ses longs cheveux bruns ramassés en un chignon bas, elle a ouvert le bal dans les bras de son mari Louis, radieuse, quelques mois seulement après avoir donné naissance à Victoire, la première petite-fille de Stéphanie de Monaco.

GALAFR: Florence Arthaud : retour sur sa relation “fusionnelle” avec sa fille Marie LingoisFlorence Arthaud nous a quittés à l'âge de 57 ans, en 2015, à la suite de l'accident mortel sur le tournage de Dropped. Alors qu'un film biopic, Flo, sort ce mercredi 1er novembre au cinéma, sa fille Marie Lingois tente de vivre avec l'absence de sa mère à côtés.

GRAZIA_FR: Milo Ventimiglia (Heroes, This is Us) s’est marié en toute discrétion avec un mannequinMilo Ventimiglia a dit 'oui' à Janah Mariano, mannequin.

LAPROVENCE: Aubagne : l'artiste François-Marie Luca expose ses visages aux PénitentsLe centre d'art accueille les grands formats de l'exposition 'Perceptions' jusqu'au 4 novembre. Un travail artistique entre figuration et abstraction.

LIBE: Trust offshore et évasion fiscale : Jean-Marie Le Pen bientôt poursuivi par la justice ?Soupçonné d’avoir dissimulé au fisc une partie de sa fortune via un trust immatriculé aux îles Vierges britanniques et contrôlé par son majordome, le couple Le Pen devrait faire l’objet de poursuites pénales d’ici la fin de l’année.

SUDOUEST: L’artiste Jean-Marie Rodrigues montre ses « bêtes de somme » à MarmandeDeux expositions se préparent à la galerie Garozarts d’ici la fin décembre. La première démarre samedi 4 novembre

LACROIX: Guerre Israël-Hamas : le cardinal Pizzaballa consacre la Terre sainte au cœur de MarieLe cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, a accompli dimanche 29 octobre un acte de consécration de la Terre sainte au Cœur immaculé de Marie, au cours de la messe célébrée au sanctuaire de Deir Rafat.

