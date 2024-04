Stéphane Prosper se méfie du VRDR , « qui n’est pas à sa place et qui mérite d’être plus haut ».Freinés par le nul à domicile contre Brive, les jaune et noir se savent contraints par une obligation de résultat dans la Drôme , ce vendredi (19 h 30). Pour le top 4 , et pour tirer un trait sur des dernières sorties décevantes à l’ extérieur Ne parlez plus de domicile ou extérieur à Stéphane Prosper .

« Je veux qu’on passe dans un mode où on ne se pose plus la question, affirme l’entraîneur du mouvement général montois. Que l’on arrive à passer au-dessus du contexte environnemental. » Dans le viseur du Tarusate... Ne parlez plus de domicile ou extérieur à Stéphane Prosper. « Je veux qu’on passe dans un mode où on ne se pose plus la question, affirme l’entraîneur du mouvement général montois. Que l’on arrive à passer au-dessus du contexte environnemental. » Dans le viseur du Tarusate, les limites récurrentes de ses jaune et noir loin de leur antre de Bonifac

Stéphane Prosper VRDR Domicile Extérieur Résultat Top 4 Sorties Décevantes Drôme

