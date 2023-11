Stéphane Caillard incarne Florence Arthaud dans un biopic émouvant

Elle mesure 1,78 m. Florence Arthaud ne dépassait pas 1,65 m. Elle est longue et déliée, et semble hésiter parfois entre lenteur et langueur. Arthaud était plus nerveuse, plus affirmée, plus tranchée. Elle a la voix fluctuante, qui coule doucement et se retire parfois, loin là-bas, comme une onde lasse. Arthaud, elle, faisait rissoler les lardons de son phrasé parigot, vannait haut et apostrophait sans peur son entourage.

Géraldine Danon, la réalisatrice et amie de la triomphatrice de la Route du Rhum 1990, disparue en 2015 dans un accident d’hélicoptère, raconte les méandres du casting : «Quand j’ai vu entrer Stéphane dans ce café de la place de la Bastille, j’ai su que c’était elle. Elle était à la fois très présente et un peu absente. Florence donnait beaucoup aux gens, en étant toujours un peu ailleurs. Stéphane a, elle aussi, cette part d’ombre qui parfois éclipse son côté solaire.»

Avant, il y avait eu un coup de téléphone très matinal, où Stéphane Caillard, mère d’une petite fille tôt levée, avait répondu qu’on ne la dérangeait pas d’un décisif :

