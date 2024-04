Stationnement payant à Socoa : la municipalité d’Urrugne fait appel à un bureau d’études

📆 02/04/2024 16:24:00

📰 sudouest ⏱ Reading Time:

4 sec. here

8 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 26%

Publisher: 51%

Actualités Nouvelles

Après les allers-retours de 2023 sur le stationnement payant à Socoa, la municipalité d’Urrugne a fait appel à un bureau d’études spécialisé pour mieux identifier les utilisations de la voiture et des places de parking sur la commune. Avec des véhicules à 95 % du temps à l’arrêt et 77 % des déplacements effectués en voiture, il en ressort que le taux d’équipement doit progresser. Trois zones bleues devraient être créées, au bourg, à Béhobie et à l’Untxin, avec 1 h 30 gratuites. 149 places seraient payantes dès la première demi-heure, l’été, à Socoa.

Stationnement Payant, Socoa, Urrugne, Bureau D'études, Voiture, Places De Parking