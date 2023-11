Stationnement à Strasbourg : un compromis trouvé avec les professionnels

« J’ai dû me garer trop loin du chantier », « je ne prends plus de clients à Strasbourg », « ça m’a coûté un bras »… A écouter de nombreux professionnels, tous secteurs d’activités confondus, stationner à Strasbourg au plus près de son lieu de travail ou d’intervention, est devenu un « cauchemar ».

Au manque de places sur la voirie s’est ajoutée ces dernières années la réforme du stationnement de l’exécutif écologiste strasbourgeois, avec des tarifs jugés trop importants et aux complications administratives et peu adaptées aux professionnels. Des tensions que la Chambre des métiers, de commerce et d’industrie, ou bien encore des représentants de commerçants, ainsi que d’élus d’opposition municipale, avaient fait vivement remonter aux oreilles de la ville dès le printemps dernier.« Des mesures plus fines, plus adaptées, simplifiées et attractives »Depuis, la constitution « d’un groupe de travail » entre représentants du monde économique, d’élus et des services dédiés au stationnement de la ville, a permis de dégager un compromis avec les professionnel

:

MİDİLİBRE: Comment les véhicules et le stationnement ont pris possession du Môle, dans les années 70Lieu emblématique et historique de Sète, le Môle et sa jetée n'ont accueilli les véhicules qu'au milieu des années soixante-dix.

La source: Midilibre | Lire la suite »

20MİNUTES: Limoges : Faute de places de parking, ces étudiants infirmiers collectionnent les contraventionsLes étudiants demandent à la police municipale d’annuler les amendes pour stationnement gênant

La source: 20Minutes | Lire la suite »

LEQUİPE: Les Hyflyers, les Cleeks, les Fireballs, et les Stinger filent en demi-finalesDans la nuit de vendredi à samedi se sont achevés, à Miami, les quarts de finale du Team Championship, quatorzième et ultime événement de la saison du LIV. Huit équipes se sont affrontées pour accéder au tour suivant. Les Hyflyers, les Cleeks, les Fireballs et les Stinger ont décroché leur ticket.

La source: lequipe | Lire la suite »

LEQUİPE: Les Aces, les Crushers, les Torque et les RangeGoats en finaleSamedi soir se sont disputées, à Miami, les demi-finales du Team Championship, le tournoi par équipe qui clôture la saison du LIV. Huit équipes s'affrontaient pour accéder à la finale. Les Aces, les Crushers, les Torque et les RangeGoats ont composté leur billet.

La source: lequipe | Lire la suite »

BİBAMAGAZİNE: Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes.

La source: bibamagazine | Lire la suite »

LATRİBUNE: Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune | Lire la suite »