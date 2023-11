Start-up : ces entreprises qui permettent de valoriser les BSPCE

sont des titres qui donnent droit aux salariés des start-up d'acheter des actions à un prix déterminé.

EUROPE1: Jean-Luc Lemoine face à Jean-Baptiste Marteau : «L'homme parfait»Chaque jour, Jean-Luc Lemoine vous offre une session de rattrapage de tout ce qu'il ne fallait pas manquer dans les médias.

FRANCE3PROVENCE: 'C'est injuste' : la banque alimentaire de Gironde cambriolée 8 fois en quelques semainesLa banque alimentaire de Gironde a été victime le week-end du 28 octobre d'un énième cambriolage. Il s'agit du huitième depuis cet été. Les bénévoles désemparés font part de leur 'ras-le-bol'.

OUESTFRANCE: La Banque alimentaire de Bordeaux cambriolée pour la huitième fois en quelques moisPour la huitième fois depuis le début des vacances d’été, la Banque alimentaire de Bordeaux (Gironde) a été cambriolée. Les malfaiteurs sont entrés illégalement dans le local durant le week-end du 28 et 29 octobre 2023. N’ayant pas les moyens financiers de renforcer la sécurité de ses locaux, l’association demande l’aide de la préfecture.

BFMTV: Météo Alpes du Sud: temps couvert avec quelques averses localementVIDÉO - Découvrez en images les prévisions météo complètes du mercredi 1er novembre 2023 sur BFM DICI

BFMTV: Météo Côte d'Azur: journée nuageuse avec quelques éclairciesVIDÉO - Découvrez en images les prévisions météo complètes du mercredi 1er novembre 2023 pour Nice et sa région sur la chaîne BFM Nice Côte d'Azur.

LAPROVENCE: Les finances du Grand Avignon seront dans le rouge d'ici quelques annéesDans les prochaines années, le Grand Avignon prévoit de franchir plusieurs seuils d’alerte en matière d’endettement, notamment sur les budgets transports et assainissement. Une situation qui résulte notamment des investissements massifs imposés par la transition écologique pour changer de modèle et de la future réduction des aides de l’État.

