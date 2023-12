Il se passe quelque chose à Monopolis. Quarante ans après sa première représentation, la star-mania embrase Paris. Le grand retour, c’était l’année dernière. 180 000 spectateurs, 160 dates. La mise en scène éblouissante de Thomas Jolly a ravivé la flamme du public pour cet opéra-rock culte.

Depuis cet automne, le metteur en scène rempile mais, comme il nous le confie, « pas question de faire du réchauffé » : « Pendant la pause de plusieurs mois, les artistes ont consolidé leur exploration des personnages et moi, j’ai pu ré-interroger les cheminements dramaturgiques et les enjeux de chaque scène. » De Starmania, on connaît les tubes emblématiques et les grandes voix. Cette version 2023-2024 nous fait redécouvrir l’histoire riche, intense et nihiliste qui se cache derrière les mélodies sublimes popularisées par Michel Berger et Luc Plamondon. Politique, sexualité, écologie, violence, autoritarisme… Les sujets d’hier résonnent encore plus fort aujourd’hui. Sur scène, Monopolis est un personnage en soi





