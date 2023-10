Starlink en danger en France : Elon Musk doit agir vite... ou les clients trinqueront !

du milliardaire Elon Musk est au cœur de l'actualité technologiquee en France, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Nos confrères denous apprennent cette semaine que les autorités françaises sont préoccupées par le non-respect de Starlink de ses obligations légales en matière d'interceptions judiciaires et de sécurité.

Tout cela soulève des inquiétudes quant à la capacité des forces de l'ordre à enquêter de manière efficace, puisqu'elles ne peuvent intercepter les communications qui transitent via le réseau Starlink. Voyons les détails de cette affaire et les implications, à la fois pour l'opérateur et les autorités.Un peu de contexte s'impose.

Mais en 2021, une loi a étendu ces obligations aux opérateurs de communications électroniques qui ne proposent pas à leurs utilisateurs les appels téléphoniques classiques. Et Starlink en fait partie. En théorie, tout opérateur de ce type doit obtenir une autorisation ministérielle, sauf que, vous l'avez deviné, l'acteur américain n'a jamais effectué cette demande. headtopics.com

Et l'absence d'interceptions légales sur le réseau Starlink est particulièrement préoccupante pour les forces de l'ordre. Les constellations de satellites sont vues comme une opportunité de passer entre les mailles du filet pour les criminels et cybercriminels.

Si l'on se projette sur la suite des événements, il faut regarder du côté de l'ARCEP, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Rappelons que c'est elle qui est chargée de faire respecter les obligations légales par Starlink. Si l'opérateur ne se conforme pas, l'autorité peut imposer des sanctions. headtopics.com

