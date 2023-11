Stage de préparation à la retraite pour les salariés du privé

L’ambiance est studieuse. On se croirait dans une salle de classe. Sauf que les «élèves» ont les tempes un peu plus grisonnantes. Carnet et crayon à la main, ils sont 11 à assister pendant deux jours à un stage de préparation à la retraite organisé par l’Agirc-Arrco, la caisse de retraite complémentaire des salariés du privé. Cette formation a été financée par leur entreprise et ils se sont portés volontaires pour y participer.

Le programme pour ces salariés à deux ou trois ans de la retraite est chargé. En plus des aspects pratiques pour préparer leur retraite, détaillés par des experts de l’Agirc-Arrco, ils bénéficient d’un atelier de prévention santé , d’échanges de groupe avec une psychologue ou encore d’une rencontre avec une notaire pour aborder la question de la succession. «En deux jours, vous pouvez aborder un grand nombre de thématiques et être prêt pour votre transition entre votre vie professionnelle et votre retraite», estime Fatima Zouaki, responsable de l’offre de préparation à la retraite pour l’Agirc-Arrc





