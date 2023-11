Stade Toulousain : 'Ça tournera mal à Pau si nous affichons le même visage', prévient Laurent Thuéry

Quel est votre sentiment après cette victoire arrachée au forceps ? Cela a été très dur. Il faut se remettre dans le bain, ce n'est jamais simple quand on n'a pas joué depuis un petit moment de rebasculer, de remettre la disquette en mode Top 14. Nous nous attendions à un match comme ça, de reprise, face à une très belle équipe de Bordeaux-Bègles qui nous a posé beaucoup de problèmes, notamment sur les phases de rucks.

qu'il fallait s'accrocher pour essayer de faire pencher le match de notre côté. Nous n'étions pas très bien embarqués, nous avons eu, je le répète, beaucoup de soucis sur les phases de combat, les rucks sur lesquels nous avons été mis en difficulté. Donc nous avons pas mal de choses à travailler en prévision du match de Pau qui est en forme en ce moment.

