Stade Montois. « Un derby landais, ça fait toujours saliver » : l’interview croisée de Jeff Dubois et Patrick Milhet

À l’occasion du derby landais, ce vendredi 3 novembre (21 heures) à Boyau, les managers dacquois et montois, partisans de la fusion, se sont amusés à dessiner les contours d’une entité départementale Avant le grand retour du derby landais, le premier depuis presque six ans, « Sud Ouest » a réuni les managers de l’US Dax et du Stade Montois dans l’arrière-salle du « Calmos », à Tartas.. En terrain neutre, évidemment. Un échange sincère, respectueux, à la hauteur de l’admiration que se portent les deux hommes. Même si vendredi soir, lors de l’affrontement fratricide, ils devront mettre leur complicité de côté.

Je suis fier de revoir Dax au niveau professionnel. Félicitations à Jeff pour avoir remis le club sur les rails. Nous, Montois, ça nous met aussi un petit coup de pied au cul. Pour le rugby landais, c’est une réussite de revoir deux clubs professionnels.Je suis très content, d’abord, parce que cela faisait cinq ans que nous n’étions plus à l’échelon professionnel. On va parler de suprématie landaise, mais nous ne sommes pas au même niveau.

« Ça reste une belle affiche. Après, la rivalité, c’est surtout vous, la presse, qui l’entretenez (sourire) »C’est surtout tout ce qui se passe autour du terrain. Maintenant, tout le monde se connaît.

Les deux managers landais s’affronteront pour la première fois depuis la finale de Pro D2 perdue par le Stade Montois contre Bayonne, le 5 juin 2022 (20-49).Cela a changé par rapport au professionnalisme. Il y aura toujours de la ferveur populaire, mais je reviens là-dessus, c’est un match différent pour les deux équipes. On joue le maintien, eux la qualif’. Mais on est un peu obligé de dire que ça nous concerne, c’est normal (sourire).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUDOUEST: Stade Montois : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le derby landais en Pro D2 ?L’US Dax accueille le Stade Montois au stade Maurice-Boyau, lors de la 9e journée de Pro D2. Voici comment suivre la rencontre

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: US Dax - Stade Montois : un duel d'arrières 100 % landaisLes arrières montois Yoann Laousse-Azpiazu et dacquois Théo Duprat se feront face lors du derby entre l'US Dax et le Stade Montois. Ils partagent leurs souvenirs de ce match emblématique.

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Stade Montois. « Créer un club Landes, ça serait un rêve » : quand Jeff Dubois et Patrick Milhet relancent l’hypothèse d’une fusionÀ l’occasion du derby landais, ce vendredi 3 novembre (21 heures) à Boyau, les managers dacquois et montois, partisans de la fusion, se sont amusés à dessiner les contours d’une entité départementale

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

LIBE: De Florence Aubenas à Olivier Dubois, «Libé» et les otagesDe tous ses combats, c’est sans doute celui que le journal aurait voulu ne pas avoir à mener: se mobiliser pour obtenir la libération d’un des siens.

La source: libe | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Toulouse Olympique XIII : Olivier Dubois est le nouveau présidentLe patron de la société Autobuy Olivier Dubois succède à Bernard Sarrazain à la tête du TO XIII. Un changement de gouvernance qui était attendu.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Violences autour du stade Vélodrome : première condamnation d'un supporter marseillaisUne première condamnation est tombée à l’encontre d’un supporter marseillais suite aux débordements qui se sont produits aux abords du stade Vélodrome. Le supporter a été interpellé avec 28 fumigènes en sa possession et a été condamné à 18 mois d’interdiction de stade et à une amende.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕