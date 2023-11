– Stade Montois. Pour Jeff Dubois et Patrick Milhet, « tout est remis à zéro » : un derby vraiment sans favori ?

C’est un peu un classique avant un choc. De part et d’autre, on se renvoie l’étiquette de favori. Un moyen de se débarrasser d’une forme de pression, et de tenter de faire porter cette charge à l’adversaire. Le derby landais ne déroge pas à la règle. Les Montois ont tiré les premiers,C’est un peu un classique avant un choc. De part et d’autre, on se renvoie l’étiquette de favori.

US Dax - Stade Montois. « Créer un club Landes, ça serait un rêve » : quand Jeff Dubois et Patrick Milhet relancent l’hypothèse d’une fusion À l’occasion du derby landais, ce vendredi 3 novembre (21 heures) à Boyau, les managers dacquois et montois, partisans de la fusion, se sont amusés à dessiner les contours d’une entité départementale

Invité à s’exprimer sur le sujet face à son homologue de l’USD, le manager jaune et noir Patrick Milhet n’est pas tombé dans cet écueil : « Je vais être clair tout de suite : la dernière fois où on a été favoris, on en a pris 50 (rires) ! Donc je vais éviter de répondre à ce type de questions… » Une référence à la), dont les arrières étaient entraînés par… Jeff Dubois.

US Dax - Stade Montois. « Un derby landais, ça fait toujours saliver » : l’interview croisée de Jeff Dubois et Patrick Milhet À la veille du grand retour du derby en Pro D2, ce vendredi (21 heures), « Sud Ouest » a réuni les managers des deux voisins le temps d’un entretien. Où il est évidemment question de rivalité landaise… et de la relation empreinte de respect et de simplicité qui unit le Peyrehoradais et le Tyrossais. On va tout faire pour essayer de gagner. C’est une évidence mais ça part de là.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUDOUEST: Stade Montois : sur quelle chaîne et à quelle heure suivre le derby landais en Pro D2 ?L’US Dax accueille le Stade Montois au stade Maurice-Boyau, lors de la 9e journée de Pro D2. Voici comment suivre la rencontre

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: US Dax - Stade Montois : un duel d'arrières 100 % landaisLes arrières montois Yoann Laousse-Azpiazu et dacquois Théo Duprat se feront face lors du derby entre l'US Dax et le Stade Montois. Ils partagent leurs souvenirs de ce match emblématique.

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Stade Montois. « Un derby landais, ça fait toujours saliver » : l’interview croisée de Jeff Dubois et Patrick MilhetÀ la veille du grand retour du derby en Pro D2, ce vendredi (21 heures), « Sud Ouest » a réuni les managers des deux voisins le temps d’un entretien.

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Stade Montois. « Créer un club Landes, ça serait un rêve » : quand Jeff Dubois et Patrick Milhet relancent l’hypothèse d’une fusionÀ l’occasion du derby landais, ce vendredi 3 novembre (21 heures) à Boyau, les managers dacquois et montois, partisans de la fusion, se sont amusés à dessiner les contours d’une entité départementale

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

ACTUFR: Laurent Labit présente sa vision pour le Stade Français ParisLe nouveau directeur du rugby du Stade Français Paris, Laurent Labit, détaille son plan et ses orientations pour le club, notamment en ce qui concerne le recrutement et la formation.

La source: actufr | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: « Le derby n’est évidemment pas un match comme les autres » : à Dax, les tribunes seront pleines pour le retour du Stade MontoisL’ambiance est encore timide dans la cité thermale mais une chose est sûre : le stade Maurice-Boyau affichera complet en tribunes pour la 9e journée de Pro D2. Cet affrontement attendu depuis près de six ans devrait tenir toutes ses promesses

La source: sudouest | Lire la suite ⮕