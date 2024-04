SSD Externe Sandisk Extreme 4 To en promotion sur Amazon

Plus solides, plus rapides, plus performants et plus miniaturisés… Les SSD sont une très bonne solution de stockage externe , surtout si vous êtes un créateur de contenu nomade ou si votre métier vous demande d’être au maximum à l’extérieur. Le SSD portable Sandisk Extreme convient parfaitement dans ce cas-ci et c’est le moment parfait pour craquer puisque ce modèle avec 4 To se trouve avec près de 40 % de réduction.

Ce qu’il faut retenir du SanDisk Extreme • Un SSD externe compact et robuste • Des vitesses d’écriture allant jusqu’à 1 050 Mo/s • Une énorme capacité de stockage : 4 To Au lieu d’un prix barré de 436 euros, le SSD Externe Sandisk Extreme avec 4 To de stockage est actuellement affiché en promotion à 269 euros sur Amazo

