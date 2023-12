SPORTIFS INTERNATIONAUX DE L'ANNÉE

C'est parti pour notre traditionnel classement des athlètes internationaux qui ont marqué 2023. A la 10e place, Johannes Thingnes Boe, le monstre sacré du biathlon. Plus dominateur que jamais l'hiver dernier, le Norvégien a survolé les Mondiaux d’Oberhof et continue de forger sa légende, dans les traces des ogres Ole Einar Bjoerndalen et Martin Fourcade. Parce qu'il est seul sur sa planète et qu'il finit par rendre cela naturel.

Johannes Boe est un monstre de sa discipline comme l'étaient avant lui son compatriote Ole Einar Bjoerndalen et Martin Fourcade, qui l’a poussé à atteindre ce niveau stratosphérique. Alors que Quentin Fillon Maillet faisait figure de nouveau rival crédible en 2022, remportant le classement général de la Coupe du monde et partageant la vedette avec le Norvégien lors des Jeux Olympiques de Pékin, en 2023, Boe a repris la main. Et de quelle manière ! C'est simple, il a tout simplement survolé la saison. De ce point de vue, quelques chiffres suffisent pour prendre la mesure de sa domination total





