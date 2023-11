Sport. Entre belles réussites et sévères déconvenues... les résultats de la semaine à Toulouse

Dure semaine sportive à Toulouse. Des équipes comme le TFC et le TMB ont multiplié les défaites et les Spacers peinent à démarrer leur saison. Heureusement que le Stade était là pour briller dans un match d'exception et que le Fenix a prouvé qu'il méritait sa place sur le podium ! Voici les Tops et les Flops de la semaine.

Le match était disputé, il a fallu une vingtaine de minutes avant que l’équipe ne prenne l’avantage. De quoi maintenir ce début de saison canon (7 victoires) et montrer que la réussite actuelle ne doit rien au hasard.Le Stade Toulousain renverse la situation en deux minutes (Top 14)

Ceux qui se sont couchés tôt ont raté une incroyable rencontre pour la reprise du Top 14 ce dimanche 29 octobre 2023. Le Stade Toulousain (5e), dominé la majorité de la rencontre par Bordeaux-Bègles (8e), a réussi l’exploit de remonter au score et d’exploser à la 72e un bloc défensif particulièrement tenace. headtopics.com

La délivrance est venue de Baptiste Germain qui a enchaîné pénalité (68e), essai (72e), transformation (73e) et permis aux siens de passer devant en fin de rencontre. Avant qu’Ange Capuozzo ne vienne enterrer les espoirs de l’adversaire du jour et que le même Germain prive le rival du bonus défensif à la toute dernière seconde.

Mauvaise semaine pour les Violets. L’écrasante défaite contre Liverpool (5-1) en Ligue Europa, jeudi 26 octobre, a été sans concession. Si le TFC n’a pas démérité, les Toulousains n’ont pu que constater le gouffre les séparant des cadors anglais. Et il était à la fois technique et mental. headtopics.com

L’équipe n’a pas montré meilleur visage face à Montpellier (3-0), dimanche 29 octobre lors de la 10e journée de Ligue 1. Le Téfécé s’est montré timoré offensivement et dépassé défensivement. Le manque d’automatismes, notamment au milieu, s’est fait sentir et certains départs du dernier mercato continuent de se ressentir.

