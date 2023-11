« Spider-Man 2 », une suite jouissive aux aventures des hommes-araignées

On imagine le casse-tête du jury qui devra élire le meilleur jeu vidéo de l’année tant la concurrence est rude. Mais une chose est sûre : au panthéon de cette année vidéoludique 2023, Marvel’s Spider-Man 2 devrait occuper une place de choix, sinon la première. Car disons-le, l’exclusivité PlayStation est une « dinguerie » à la fois graphique, ludique et scénaristique.

C’est parfois un peu artificiel, des séquences peuvent sembler un peu longues, notamment des combats de boss ou des vagues d’ennemis artificiellement gonflées, mais le système de progression et un arbre de compétences bien fourni aident à abréger les bastons. On grimpe en expérience au fil des missions et de la progression de l’histoire, permettant d’apprendre de nouvelles attaques et techniques pour vaincre les vagues d’ennemis.

Marvel's Spider-Man 2 : Un jeu époustouflant sur PS5Le nouveau Marvel's Spider-Man 2 sur PS5 est un sérieux prétendant au titre de jeu de l'année. Avec une jouabilité fantastique, un scénario riche et des graphismes extraordinaires, ce jeu développé par Insomniac Games et édité par Sony promet un plaisir de jeu incroyable. Incarnez à la fois Peter Parker et Miles Morales dans cette suite directe des précédents opus, et affrontez l'ennemi Venom qui menace de détruire leurs vies et leur ville. Lire la suite ⮕

