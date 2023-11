SpaceX fait décoller la plus grande fusée jamais construite

SpaceX a fait décoller samedi la plus grande et plus puissante fusée jamais construite, Starship , dont les deux étages se sont séparés avec succès avant d'exploser, selon l'entreprise d'Elon Musk. «Trajectoire de Starship nominale», a-t-on pu entendre sur le flux vidéo en direct de SpaceX, quelques minutes après le décollage de la fusée . Un premier lancement au printemps s'était terminé en gigantesque explosion.

La fusée géante de 120 mètres de haut s'est arrachée du sol peu après 07H00 locales (13H00 GMT) depuis la base de SpaceX à Boca Chica, dans l'extrême sud du Texas, dans le sud des Etats-Unis. Le module Starship , placé au sommet de la fusée , s'est séparé avec succès de l'étage de propulsion Super Heavy, mais les deux parties de la fusée n'ont pas survécu jusqu'à leur redescente programmée et ont explosé en vol, selon SpaceX.La fusée est composée de deux étages : l'étage de propulsion Super Heavy et ses 33 moteurs, et le vaisseau Starship , placé au-dessus et qui donne par extension son nom à la fusée entièr





Lire la suite: MAGAZİNECAPİTAL » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

JOURNALDUGEEK: Elon Musk parle du Starship, mais esquive les questions crucialesNous attendions des informations sur la licence de vol et le prochain lancement du Starship; à la place, Musk en a remis une couche sur la conquête de Mars.

La source: JournalDuGeek | Lire la suite »

LE_FİGARO: SpaceX se prépare au second décollage de «Starship», la plus puissante fusée du mondeCe projet est suivi de très près par la Nasa, qui compte sur cet immense vaisseau pour ses missions Artémis de retour sur la Lune.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

LAPROVENCE: SpaceX se prépare au 2ème décollage de Starship, la plus grande fusée du mondeLe développement de Starship est suivi de très près par la Nasa, qui compte sur ce vaisseau pour ses missions Artémis de retour sur la Lune. Une version modifiée de l'engin doit en effet servir d'alunisseur pour déposer les astronautes sur la surface lunaire.

La source: laprovence | Lire la suite »

BFMTV: SpaceX obtient l'autorisation de la FAA pour lancer sa fusée StarshipLe régulateur américain de l'aviation (FAA) a donné son feu vert à SpaceX pour lancer sa fusée Starship lors de son deuxième vol d'essai. Le premier lancement avait été un échec avec l'explosion de l'engin après quelques minutes de vol. SpaceX tente de faire oublier cet incident avec ce nouveau lancement.

La source: BFMTV | Lire la suite »

LATRİBUNE: Explosion de la fusée Starship de SpaceX lors du deuxième vol d'essaiLes deux étages de la fusée Starship de SpaceX ont explosé peu après leur séparation réussie lors du deuxième vol d'essai. Ce coup dur pour la Nasa compromet les missions de retour sur la Lune.

La source: LaTribune | Lire la suite »

JOURNALDUGEEK: SpaceX : le Starship passe l’examen de sécurité de la FAALe Starship est prêt à voler, et les dernières questions de sécurité sur l'accident d'avril semblent désormais résolues. Mais SpaceX attend encore et toujours la fin d'une enquête environnementale qui pourrait encore durer plusieurs mois.

La source: JournalDuGeek | Lire la suite »