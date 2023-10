Soutien psychologique aux Juifs français : «l’objectif est d’éviter un syndrome post-traumatique»

Jamais le numéro n’aura été autant composé. Vingt et un jours après l’attaque du Hamas contre Israël, les institutions juives françaises à l’initiative de la ligne d’écoute et de soutien psychologique – parmi lesquelles le Conseil représentatif des institutions juives de France, le Fonds social juif unifié (FSJU), le Consistoire et l’Œuvre de secours aux enfants (OSE) – ont recensé pas moins de 293 appels.

Si ces dernières années les professionnels mobilisés bénévolement pour venir en aide aux membres de la communauté en détresse psychologique étaientselon Ariel Goldmann, président du FSJU, ces derniers jours, ils sont près de 90. Il faut dire qu’entre les dramatiques nouvelles«Plus le temps passe, plus les appels sont fondés en termes psychopathologiques.

note Eric Ghozlan, psychologue, directeur général adjoint de l’OSE et coordinateur de la ligne d’écoute. «Il y a par exemple la reviviscence d’anciens traumas comme le montrent certains appels de survivants de la Shoah, des troubles du sommeil comme en témoignent les appels nocturnes, mais aussi des troubles anxieux, des conduites d’évitement, des gens qui n’arrivent plus à sortir de chez eux.» headtopics.com

Depuis le début de la guerre, 5 % des appelants ont été redirigés vers des soins en présentiel, dans les cabinets des spécialistes. Pour le reste, les consultations se poursuivent par téléphone.Parmi les personnes au bout du fil, il y a en premier lieu celles qui ont été exposées de manière directe aux attaques.

«Nous en avons accueilli beaucoup à leur descente de l’avion quand ils ont pu rentrer en France. headtopics.com

«Beaucoup sont sujets à des troubles de l’endormissement, aux réveils nocturnes, à un sentiment d’insécurité qui peut être ravivé au moindre imprévu, ont du mal à sortir de la maison, à quitter leurs parents ou à aller à l’école»,«que même certains adultes n’ont pas vus»,«cela se traduit par souvent un mécanisme de défense : ils crânent, jouent les durs, font comme s’ils n’avaient pas...

