Sound of Freedom : un film américain controversé arrive en France

Affiches géantes dans le métro parisien, avant-première médiatique et controverse... La diffusion en France du film Sound of Freedom ne passe pas inaperçue. Le long-métrage américain, à mi-chemin entre biopic et thriller, arrive officiellement en salles ce mercredi 15 novembre en France. Le synopsis est simple et adapte -plutôt librement- une histoire vraie. Celle de Tim Ballard, un agent fédéral américain déterminé à démanteler un réseau pédocriminel installé en Amérique du Sud.

Cette production modeste au budget de 15 millions de dollars est l'œuvre d'Alejandro Gómez Monteverde, un réalisateur mexicain resté sous les radars pour le grand public avant ce coup d'éclat. Après être resté plusieurs années dans les tiroirs de Disney sans être diffusé, le programme a finalement été récupéré par une société spécialisée dans les contenus chrétiens, puis proposé au public américain cet été. 184 millions de dollars Ces débuts difficiles ne laissaient pas présager de la suite. Après sa sortie dans les salles américaines le 4 juillet, c'est l'explosio

:

LAVOİXDUNORD: Le film Sound of Freedom, soutenu par la mouvance complotiste QAnon, sort en FranceLe thriller Sound of Freedom, soutenu par la mouvance complotiste QAnon aux États-Unis, sort en France ce mercredi. Le film raconte le combat d’un ancien agent spécial américain pour démanteler un réseau de trafic d’enfants abusés sexuellement en Colombie.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

LADEPECHEDUMİDİ: France Télévisions pose ses caméras à Montestruc-sur-Gers, club de rugby gersois 'ressuscité' France Télévision a posé sa caméra à Montestruc-sur-Gers. Le club de rugby amateur sera mis en lumière, samedi prochain, dans l’émission 'Rugby Magazine', sur France 3 Occitanie.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »

RTLFRANCE: Marche contre l'antisémitisme : 182.000 personnes ont défilé partout en FrancePlus de 70 rassemblements ont été recensés en France pour marcher contre l'antisémitisme, réunissant plus de 182.000 personnes.

La source: RTLFrance | Lire la suite »

LE_FİGARO: Équipe de France: le bizuth Zaïre-Emery est arrivé à ClairefontaineLe petit nouveau de l’équipe de France , âgé de 17 ans, a débarqué tout sourire ce lundi pour le début du rassemblement des vice-champions du monde.

La source: Le_Figaro | Lire la suite »

ACTUFR: France moche : une célèbre ville de Bretagne reçoit un prix peu flatteurLes prix de la France moche 2023 ont mis en avant une ville du Morbihan en Bretagne pour son aménagement routier. Des poteaux blancs dénaturent les alignements de menhirs.

La source: actufr | Lire la suite »

LAPROVENCE: En France, des soldats ukrainiens apprennent 'les fondamentaux du métier'A plat ventre, les soldats ukrainiens progressent lentement à l'orée de la forêt en appui d'un groupe d'assaut qui s'empare de la tranchée ennemie: dans un camp militaire en France , ils sont formés au combat avant leur départ pour le front

La source: laprovence | Lire la suite »