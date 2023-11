Sorties en Dordogne : de nombreux concerts pour le premier week-end de novembre

Pourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète.

SIMILAR NEWS:

SUDOUEST: Notre sélection de sorties en Dordogne : Jazz, contes et mangas, on aura le choixPlusieurs spectacles et concerts seront à l’affiche en ce premier week-end de novembre

SUDOUEST: Coupe de France de football : les clubs de Dordogne relativement épargnésLes deux équipes de Bergerac ainsi que Trélissac ont les moyens de franchir le prochain tour, samedi 18 ou dimanche 19 novembre, à condition de rester vigilant

SUDOUEST: Tempête Ciaran : deux rivières de la Dordogne passent en vigilance jauneLes pluies de ce mercredi 1er novembre et celles accompagnant la tempête Ciaran prévues le lendemain pourront occasionner des montées importantes des cours d’eau

SUDOUEST: Dordogne : ces deux agricultrices lancent une cagnotte participative pour sauver leur fermeL’argent récolté servira à réparer le bassin qui sert à irriguer les cultures, qui fuit, en raison de sa mauvaise conception. Il est possible de participer jusqu’au dimanche 5 novembre

SUDOUEST: Défaite du Boulazac Basket Dordogne contre ÉvreuxLe Boulazac Basket Dordogne a subi sa troisième défaite de la saison contre Évreux. Malgré leur agressivité, les Boulazacois ont manqué de constance et ont connu des moments difficiles en fin de match.

SUDOUEST: Pro B : contre Évreux, le Boulazac Basket Dordogne est « retombé dans ses travers »Les Boulazacois ont subi leur troisième défaite de la saison de Pro B, mardi 31 octobre, contre Évreux (66-74). De quoi laisser des regrets

