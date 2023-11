Sorties du week-end

04/11/2023 11:30:00 lavoixdunord 2 min.

Retrouvez ici les sorties du week-end. Samedi 4 novembre NORD Cappelle-la-Grande De 9 h 30 à 16 h, bourse aux jouets, livres, CD, DVD, Palais des Arts et des Loisirs, place Bernard-Gouvart, 70 exposants. Caudry De 9 h à 18 h, bourse aux disques, salle des fêtes, 30 exposants. Se poursuit le lendemain. Coudekerque-Branche De 8 h à 17 h, brocante, salle Jean-Vilar, place de la Convention, 90 exposants. Coutiches De 15 h à 19 h, bourse aux jouets et puériculture, salle des fêtes. Formule dépôt-vente. Se poursuit le lendemain. Féchain De 13 h à 18 h, salon du modélisme ferroviaire, salle des fêtes et salle des sports, 100 exposants. Entrée : 2,50 €. Se poursuit le lendemain. Hergnies De 9 h à 16 h, vide-greniers, salle des fêtes, rue Lamendin, 50 exposants. Se poursuit le lendemain. Lannoy De 9 h à 18 h, bourse aux jouets et puériculture, salle Henri-Echevin, rue de Lille, 25 exposants. Leers De 14 h à 17 h, bourse aux jouets, puériculture et livres, salle polyvalente Pasteur, rue Pasteur, 35 exposants. Phalempin De 8 h à 15 h, brocante, salle des fêtes, rue Jean-Baptiste-Lebas, 34 exposants. Se poursuit le lendemain. Terdeghem De 8 h 30 à 17 h, bourse aux jouets, puériculture, salle des fêtes Till Uylenspieghel, 20 exposants. Verlinghem De 9 h à 13 h, bourse aux jouets, vêtements et puériculture, salle allée du Tournebride, 30 exposants.