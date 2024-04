Sorties au jardin en avril dans le Grand Ouest

Chaque semaine, recevez toute l’actualité du jardinage : conseils, idées, bons plans et bons gestes pour cultiver et entretenir vos plantes selon les saisons, aménager votre jardinLes jardins se réveillent avec le printemps… Et les sorties au jardin se multiplient dans le Grand Ouest.

Foires aux plantes, salons, expositions, festivals : voici une sélection non exhaustive d’événements en Bretagne, Normandie et dans les Pays de la Loire en avril parSamedi 6 avril, le printemps s’empare du centre-ville de Pontivy (Morbihan) pour la foire aux plantes. Au programme, de nombreuses animations pédagogiques autour du jardin (compostage, permaculture, paillage, greffe, etc.), ainsi que des stands de pépiniéristes, créateurs, artisans… Un troc de plantes et de semis aura également lieu de 10 h à 12 h. Et pour s’amuser, L’Arbre à Lutik, société spécialisée dans l’escalade, proposera des descentes en rappel depuis le clocher de l’église, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



OuestFrance / 🏆 60. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le plus grand marché aux plantes du Grand Ouest près d’Angers ce week-endAvec cent vingt exposants autour du jardin et une vente dédiée aux plantes d’intérieur, Les Printemps de Terra vont ravir les amateurs ce week-end des 23 et 24 mars, avant l’ouverture de la totalité du parc Terra Botanica près d’Angers, samedi 30 mars.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Aménagement: les inégalités est-ouest persistent au sein du Grand ParisLa Chambre régionale des Comptes (CRC) d'Ile-de-France souligne que le déséquilibre grandit, à l'inverse de l'objectif recherché par la création de la Métropole du Grand Paris

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Top Sorties Lille du vendredi 15 mars - Le Grand Bain revient pour une 11e éditionVIDÉO - Retrouvez les choix de la rédaction pour sortir et toutes les idées pour passer un week-end agréable dans Top Sorties Lille du vendredi 15 mars : Le Grand Bain revient pour une 11e édition

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

🎁 Idée cadeau : « Sud Ouest » ouvre au grand public ses photos vintagePHOTOGRAPHIE - « Sud Ouest » propose la vente en ligne en édition limitée d’une sélection de ses photos d’archives. Des tirages en qualité musée

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Grand âge : la loi « bien-vieillir » définitivement adoptée, sans promesse d’une loi « grand âge »Les parlementaires craignent de voir l’exécutif en rester à cette loi jugée insuffisante

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Grand Slam d'Antalya : Teddy Riner en or, Madeleine Malonga s'ouvre grand les JeuxTeddy Riner a remporté le Grand Slam d'Antalya, ce dimanche.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »