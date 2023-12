Sortie des films et l'expérience au cinéma

Sont sortis le même jour, le 19 juillet, les tuyaux s’échangeaient sur les réseaux sociaux afin de voir ces films dans les meilleures conditions. Et les queues s’allongeaient devant le Grand Rex à Paris, seul cinéma de la capitale à projeter le film de Christopher Nolan en 70 millimètres, ou dans les salles Imax – les deux formats dans lesquels le réalisateur a tourné son biopic du père de la bombe atomique., affirmait l’un des participants à la discussion.

Même si cela signifiait débourser parfois jusqu’à 21,50 € la place. Mais qu’importe. Depuis que les plateformes sont entrées dans nos foyers, mettant à portée de clics des milliers d’heures de programmes, la sortie au cinéma doit revêtir un caractère exceptionnel pour décider certains spectateurs, notamment les plus jeunes, à quitter leur canapé.Les exploitants l’ont bien compris. Depuis quelques années, ils ont entrepris de diffuser en France les salles dites « premium », alliant un plus grand confort d’assise et une qualité de projection du son et de l’image qui, grâce aux nouvelles technologies, permet une expérience inédit





LaCroix » / 🏆 25. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les maladies cardiaques en hausse pendant les fêtes : une clinique partage les bons gestes préventifsSelon une étude de l’American Heat Association, le risque d’infarctus augmente de 37 % pendant les fêtes de fin d’année. Pourquoi ? Et surtout, comment le prévenir ? Découvrez les conseils de la Mayo Clinique.

La source: topsante - 🏆 52. / 55 Lire la suite »

Offres de tablettes et liseuses électroniques pour le Cyber MondayMalheureusement cette offre est maintenant terminée. Pas de panique, vous pouvez retrouver les meilleurs bons plans disponibles actuellement sur Frandroid ou sur notre Twitter Frandroid Bons Plans Voir les bons plans récents Envie d’une petite tablette tactile ? Ou bien d’une liseuse électronique pour bouquiner au coin du feu ? Le Cyber Monday constitue une belle occasion de profiter d’offres alléchantes, notamment sur des produits phares tels que les iPad d’Apple, les Xiaomi Pad, les Galaxy Tab ou encore les Kindle. Les promos se succèdent, nous sommes heureusement là pour faire le tri et vous proposer les deals les plus intéressants. C’est parti ! Retrouvez les meilleurs modèles de tablettes sur notre guide d’achat dédié

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Les conséquences de la crise sanitaire sur l'industrie cinématographiqueEn 2023, les géants d'Hollywood ont subi de lourdes répercussions financières en raison de la crise sanitaire. Les retards de production, les mesures exceptionnelles et les protocoles Covid ont entraîné des dépenses considérables pour les super-productions. Malheureusement, le box-office n'a pas été favorable, notamment pour Marvel Studios qui espérait renouer avec le succès grâce à la sortie de la cinquième phase et du film Avengers.

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »

Les Alpes françaises en lice pour les JO d'hiver 2030🔴 Le Comité international olympique confirme qu’un dialogue ciblé a été ouvert avec les Alpes françaises, désormais seules en lice pour accueillir les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver en 2030. JO2030 Nos infos ➡

La source: MadeMarseille - 🏆 21. / 68 Lire la suite »

Les chasseurs pourront se fournir en munitions chez les buralistes à partir de 2024À partir du 1er janvier 2024, les chasseurs pourront acheter des munitions directement chez leur buraliste, selon une annonce officieuse du chef du service central des armes et explosifs auprès du ministère de l’Intérieur. Cette mesure vise à faciliter l'accès aux munitions pour les chasseurs en zone rurale.

La source: MarianneleMag - 🏆 12. / 79 Lire la suite »

Les candidats potentiels pour les élections de 2027 se préparent déjàLe service politique de L’Express propose de suivre les progrès des candidats potentiels pour les élections de 2027. La ministre de la Transition énergétique propose une méthode pour résoudre la question de la tête de liste pour les élections européennes.

La source: LEXPRESS - 🏆 34. / 63 Lire la suite »