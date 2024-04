Sortie de route à Arengosse : un automobiliste en danger

Un automobiliste a fait une sortie de route , ce jeudi 4 avril, à Arengosse . Son véhicule a été retrouvé sur le toit dans Le Bez. Pompiers et Samu tentent de le réanimer Une quinzaine de pompiers, équipés de deux bateaux, interviennent ce jeudi 4 avril depuis 15 h 30 sur la commune d’ Arengosse . Selon les premiers éléments recueillis sur place, une voiture a fait une sortie de route et s’est retrouvée sur le toit dans le ruisseau qui borde la route de Villenave.

Les pompiers sauveteurs ont pu extraire l’homme de l’habitacle, et tentent en ce milieu d’après-midi de le réanimer, avec l’aide du Samu. Joint, le maire Jean-Luc Dubroca confirme la situation. Il est sur place et précise : « On ne connaît pas encore l’identité de la personne, seulement qu’elle était seule dans son véhicule.

Arengosse

