Sophie Davant : ses secrets pour bien vieillir et son coup de gueule contre l'hypocrisie de la chirurgie esthétique

Sophie Davant accepte le temps qui passe. A 60 ans, elle vient de sortir un livre intitulé Quel bonheur de vieillir ! paru aux éditions Solar. Elle dévoile ses secrets pour assumer son âge et donne des astuces pour se sentir bien dans sa peau.

Si Sophie Davant offre un discours cash sur la chirurgie esthétique, elle reste plus discrète sur les détails de sa vie privée. Alors qu’en août 2022 le magazine Paris Match relevait qu’elle était en couple avec William Leymergie, la nouvelle recrue d’Europe 1 n’a jamais rendu publique cette relation.

Sophie Davant préfère rester discrète sur sa vie amoureuse Epanouie sur le plan professionnel, Sophie Davant a entamé un tournant à la rentrée en quittant France 2 pour rejoindre Europe 1 et animer son émission quotidienne Sophie & Les copains. Prochainement, elle sera de retour sur France 3 avec un programme consacré aux animaux. headtopics.com

