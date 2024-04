Sony lance une nouvelle plateforme de "Fast TV"

Depuis quelques années, la pratique se développe. Face à Netflix, Disney+ et Prime Video, d'autres acteurs du streaming ont lancé des services de "Fast TV" qui consistent à proposer des chaînes thématiques diffusant en continu des programmes. En France, on peut déjà compter sur Pluto.tv, mais les chaînes de télévision classique s'y sont mises à leur tour, comme TF1+ et M6+. Dans ce paysage pourtant déjà bien occupé, on compte désormais sur un nouvel acteur, Sony.

L'entreprise japonaise lance en ce mois d'avril 2024 une nouvelle plateforme baptisée "Sony One", qui est donc un service de "Fast TV" très prochainement accessible en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Suède, au Danemark, en Norvège et en Finlande. Des chaînes gratuites financées par la pub Pour y accéder, il faut disposer d'une télévision Samsung et LG, ou d'un boîtier Tivo (non disponible sous nos latitudes). Les TV Bravia de Sony ou la Playstation 5 ne sont pas (encore?) compatibles à ce stad

