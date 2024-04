Soirées électro et techno à Toulouse cette semaine

Dès mercredi, une soirée électro se tiendra à la médiathèque José Cabanis (1 all Jacques Chaban-Delmas) avec les DJ DVDE et Sara Labb. Elle sera aussi rythmée par des démonstrations de danse, une exposition et un marché de créateurs. Puis comme tous les premiers jeudis du moi, le Sagouins Crew s’invitera au Père Peinard (1 rue des Chalets) pour un événement techno gratuit. Youtube.

com / Cera Khin | Boiler Room x Glitch Festival 2023 La techno allemande sera mise à l’honneur vendredi soir au Rex (15 av Honoré Serres), avec, entre autres, le groupe Kaiserdisco. L’asso Nuit Sombre organisera une soirée "Tekbass", dont le lieu est encore tenu secret. Le Social Hub (1 rue de Sébastopol) proposera une "Social Boiler", organisée par la Mind Family. Les artistes Cera Khin, Anxhela, Aida Arko et Leo seront au Bikini (rue Théodore Monod) pour une "Rave on

