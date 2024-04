Soirée de judo à l'abbaye des Capucins

Humour, et émotion, tel était le cocktail gagnant de la soirée organisée ce mercredi à l’abbaye des Capucins par le Comité départemental de judo, avec le soutien plus qu’appuyé du « Club entreprises » de l’ USM . A l’occasion de la 43e édition (sur 50 programmée) de « Itinéraire des champions » mis en place par la fédération française de judo . Ce mercredi soir, pas de kimono, mais une ambiance plus que conviviale autour des valeurs ancestrales prônées par le judo.

De ces rendez-vous qui vous font comprendre que le judo n’est décidément pas une discipline comme une autre.Superbement calibrée, et animée de main de maître par Fabien Lecanu, conseiller technique à la fédération française, la soirée a alterné entre les sons des Taïko, les tambours traditionnels japonais, et les expériences vécues par les six champions présent

