– SM Caen : Le Bihan devant, Coeff latéral droit : les compos probables

À la recherche de sa première victoire depuis le 26 août, le SM Caen se déplace sur la pelouse du Valenciennes FC, ce samedi 28 octobre (19 h). Dans le Nord, Jean-Marc Furlan devrait reconduire une nouvelle fois son 4-2-3-1 en titularisant, pour la deuxième fois de la saison, Mickaël Le Bihan à la pointe de l’attaque, en lieu et place d’Alexandre Mendy.

Le couteau suisse Alexandre Coeff devrait enchaîner au poste de latéral droit, au milieu le solide duo Daubin-Traoré devrait être titulaires pour la 12Du côté de Valenciennes, Jorge Maciel alignera lui aussi un 4-2-3-1 avec Aymen Boutoutaou, meilleur buteur de l’équipe (3 réalisations seulement), dans le cœur du jeu.

