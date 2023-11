Skier sera risqué cet hiver, mais la technologie et les drones pourraient sauver des vies sur et hors des pistes

Le petit plaisir hivernal du ski devient, avec le réchauffement climatique, un peu plus risqué année après année. Mais l'évolution technologique offre des solutions innovantes pour protéger les skieurs. Alors que le réchauffement climatique intensifie la menace d'avalanches, les skieurs des Alpes adoptent des technologies avancées pour assurer leur sécurité. Un exemple concret à vous donner ? Le programme pionnier de drones de la célèbre station savoyarde Val Thorens.

Les glissements de terrain, de plus en plus difficiles à prévoir, nécessitent des approches novatrices. Les drones et les modèles de simulation avancés sont capables de les fournir, en aidant à prévoir et à localiser les glissements de terrain.Parlons un peu du drone DJI Matrice 210, beau bébé de 4 kg capable de voler pendant des dizaines de minutes, même par temps de pluie ou de neige. À Val Thorens, il fait désormais partie de l'arsenal de la mission de sauvetage rapide après une avalanch

:

