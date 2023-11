Six mois après son interpellation violente, il est convoqué par la police des polices pour déposer plainte

De l’amitié obsessionnelle à la tentative d’assassinat : un ex-étudiant de Sciences-po Lyon jugé aux assisesBlanchiment et fraude fiscale : un oligarque russe, proche de Vladimir Poutine, mis en examen en FranceÉtoiles de David dessinées sur des murs : après de nouveaux tags en Île-de-France, toutes les pistes étudiées

IAM recherche sa première partie pour un concert en Seine-et-Marne : le concours est ouvertLa Ville de Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne) organise un concours jusqu'au 17 novembre 2023 pour dénicher la première partie du groupe mythique IAM qui doit se produire dans la commune le 20 février 2024. Les rappeurs désigneront eux-mêmes le vainqueur.

Seine-et-Marne : Lieusaint accueille le 2e salon départemental de l'achat publicMettre en relation les entreprises et les instances publiques, voilà le but de la 2e édition du salon départemental de l'achat public qui se déroulera à Lieusaint, jeudi 9 novembre

Seine-et-Marne: des visites guidées du château du Vivier avec une application 3DVIDÉO - En Seine-et-Marne, il est possible d'effectuer des visites guidées du château du Vivier, avec une application 3D qui reconstitue la vie d'antan.

Seine-et-Marne : malgré le revirement de la victime, le conjoint violent condamnéLe revirement de cette victime de violences conjugales a décontenancé les juges de Meaux. Il s'agit pourtant d'un comportement fréquent. Le conjoint a malgré tout été condamné.

Seine-et-Marne : ces passionnés prennent en photo les tombes « pour les garder en mémoire »Plusieurs sites Internet proposent aux passionnés de généalogie de recenser les sépultures des défunts, notamment grâce à des photos de tombes.

Seine-et-Marne : la Police municipale sensibilise les aînés sur les arnaquesLa période de fin d'année est propice aux arnaques visant les aînés, ce qui a motivé la Police municipale à organiser une séance de prévention à la Commanderie.

