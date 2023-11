Six-Fours-les-Plages: des pâtisseries d'Halloween sans gluten

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos...

Ligne Rouge: "Ils jouent avec nos nerfs, c'est comme la roulette russe" témoigne la mère de Mia, otage du HamasBenny Gantz: "Face à nous, nous avons une organisation totalement inhumaine qui utilise des enfants, des bébés et des femmes comme bouclier humain pour se sauver"Daniel Hagari, porte-parole de l'armée israélienne, aux familles des otages: "Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour ramener vos proches"Benjamin Netanyahu: "Les objectifs sont très clairs: la destruction des capacités militaires du Hamas et le retour des otages à la maison"Laurent Nuñez: "Les actes antisémites, on en recense déjà plus de 200 depuis le 7 octobre dernier" dans l'agglomération parisienne

Six-Fours-les-Plages: des pâtisseries sans gluten pour HalloweenVIDÉO - À Six-Fours-les-Plages, une boulangerie pâtisserie propose depuis plus d'un an des gâteaux sans gluten. Pour Halloween, des spécialités sont proposées. Lire la suite ⮕

Vagues dangereuses sur les plages de Loire-AtlantiqueLe préfet de la Loire-Atlantique a émis une alerte concernant les vagues dangereuses sur les plages et les jetées. Il demande aux maires de prendre des mesures de prévention et de relayer les consignes de sécurité. Le département est également en vigilance jaune pour vents violents, orages et pluie-inondations. Lire la suite ⮕

Jean-François Grandsart se lève tôt pour nettoyer les plagesDimanche 29 octobre 2023, Jean-François Grandsart, responsable de l'association C'est gavé de déchets !, a parcouru les plages pour les nettoyer. Lire la suite ⮕

Le parc Walibi Rhône-Alpes affiche complet pour HalloweenLe parc Walibi Rhône-Alpes situé à 1 heure de Lyon et de Grenoble est complet pendant les deux jours du week-end d'Halloween. Seules les personnes ayant un billet daté et réservé ou les abonnés annuels pourront entrer dans le parc. Une réservation obligatoire est mise en place pour gérer les flux et éviter les déçus. Lire la suite ⮕

Balade d'Halloween à moto dans la MancheUne quarantaine de motos pour quelque 70 motards étaient réunis à La Glacerie (Manche) pour participer à une balade dite 'des p'tits monstres', ce samedi 28 octobre 2023, à 14 heures. Organisée par le collectif Cotentin Rasso Moto, la balade d'Halloween conduit les motards à Valognes, Bricquebec, Les Pieux, Octeville et Tourlaville. Ne prenez pas peur... Le collectif ne vous demandera pas de friandises car c'est bien lui qui en distribue ! A chaque étape, les enfants, de préférence déguisés, sont invités à venir à leur rencontre pour leur quémander des bonbons. Le collectif, qui sera bientôt formellement consolidé en association, organise plusieurs balades à thème par an dans le Cotentin, la plupart du temps caritatives. Lire la suite ⮕

Halloween: la France en alerte maximaleLe ministre de l'Intérieur appelle à la vigilance pour la nuit d'Halloween en raison de la menace terroriste qui est à son plus haut niveau. Lire la suite ⮕