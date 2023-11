Situation humanitaire à Gaza et pression pour la libération des otages

Six semaines après les attaques sanglantes du Hamas en Israël, la situation humanitaire à Gaza inquiète toujours les ONG et les institutions internationales, dont l'ONU. De leur côté, les familles des otages mettent la pression sur le gouvernement israélien pour retrouver leurs proches.Les familles des otages ont entamé leur dernier jour de marche en direction de Jérusalem pour faire pression sur Benjamin Netanyahu.

Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu se rend au Qatar, impliqué dans la libération des otages, pour la deuxième fois en 48h.Le président américain Joe Biden a évoqué une réunification de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, sous la coupe de l'autorité palestinienne. "Une priorité absolue": Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité de libérer les otages auprès du Qatar et de l'Egypte Emmanuel Macron s'est entretenu ce samedi avec l'Émir du Qatar et le président de la République d'Egypte, comme l'a appris BFMTV de l'Élysé





