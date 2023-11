Situation humanitaire à Gaza et libération des otages

Six semaines après les attaques sanglantes du Hamas en Israël, la situation humanitaire à Gaza inquiète toujours les ONG et les institutions internationales, dont l'ONU. De leur côté, les familles des otages mettent la pression sur le gouvernement israélien pour retrouver leurs proches.Les familles des otages ont entamé leur dernier jour de marche en direction de Jérusalem pour faire pression sur Benjamin Netanyahu.

Le ministre français des Armées Sébastien Lecornu se rend au Qatar, impliqué dans la libération des otages, pour la deuxième fois en 48h.Le président américain Joe Biden a évoqué une réunification de la bande de Gaza et de la Cisjordanie, sous la coupe de l'autorité palestinienne. "Une priorité absolue": Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité de libérer les otages auprès du Qatar et de l'Egypte Emmanuel Macron s'est entretenu ce samedi avec l'Émir du Qatar et le président de la République d'Egypte, comme l'a appris BFMTV de l'Élysé





Israël/ Gaza: 'L'aide humanitaire doit arriver à Gaza sans entrave' souligne Emmanuel MacronVIDÉO - Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est rendu en Égypte pour rencontrer le président Abel Fattah al-Sissi afin de discuter de la situation entre Israël et la bande de Gaza.

Guerre Israël-Hamas : Emmanuel Macron annonce une 'conférence humanitaire' sur Gaza à Paris le 9 novembreEn déplacement en Bretagne, le président français a expliqué que cette conférence humanitaire se déroulerait dans le cadre du Forum de Paris sur la Paix.

Guerre Israël-Hamas : Emmanuel Macron annonce l'organisation d'une « conférence humanitaire » à Paris pour GazaEmmanuel Macron a s'est brièvement exprimé au sujet du conflit israélo-palestinien lors de son déplacement dans le Finistère après le passage de la tempête Ciaran.

Gaza: Emmanuel Macron annonce une «conférence humanitaire» à Paris le 9 novembreEmmanuel Macron a annoncé, ce vendredi,la tenue d'une «conférence humanitaire» le 9 novembre à Paris, affirmant que «la lutte contre le terrorisme ne justifie pas de sacrifier des civils».

Bande de Gaza: Emmanuel Macron annonce une 'conférence humanitaire' à Paris le 9 novembreLa bande de Gaza continue d'être pilonnée par l'armée israélienne et de subir un siège total, privant ses habitants d'eau, d'électricité et de nourriture.

Emmanuel Macron exhorte Israël à cesser les bombardements tuant des civils à GazaAlors que l'offensive israélienne se concentre sur les hôpitaux de Gaza au 36e jour de la guerre, Emmanuel Macron exhorte Israël à cesser les bombardements sur les civils et les dirigeants arabes et musulmans se réunissent à Riyad pour réclamer l'arrêt des violences dans l'enclave palestinienne.

