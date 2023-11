Silver Economy Expo : Solutions et innovations pour les seniors et les aidants

Vous dirigez un Ehpad, une résidence services pour séniors, une résidence autonomie, les personnes âgées et les aidants sont les bénéficiaires de vos prestations, vos résidents ou vos clients, vous souhaitez entreprendre à leur service… Venez découvrir les solutions pour créer, développer, enrichir votre offre, comprendre tous les enjeux de l’économie de la longévité et identifier les idées-pépites.

Député d'Indre et Loire - Membre de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationalePour découvrir des services et innovations pour les seniors et les aidants. Solutions existantes, retours d’expérience, point de vue unique sur les innovations et start-up qui vont contribuer à relever le défi du vieillissement de la population, Silver Economy Expo, est un véritable « cahier de tendances », vivant et animé et le rendez-vous indispensable pour tous les acteurs qui doivent intégrer les seniors dans la société de demai

:

CLOSERFR: Troubles de l’érection : perdre cette très mauvaise habitude peut être une des solutionsLes troubles de l’érection peuvent avoir des causes mécaniques, psychologiques et pathologiques. Une mauvaise habitude insoupçonnée peut aussi être à l’origine de ces troubles.

La source: closerfr | Lire la suite »

NOTRETEMPS: Expo: La nature en folie!Le muséum de Toulouse présente jusqu'au 7 juillet 2024 'Sex-appeal, la scandaleuse vie de la nature', une exposition très piquante sur la vie intime des plantes et des animaux.

La source: NotreTemps | Lire la suite »

SUDOUEST: Inflation, baisse des volumes : pourquoi le transporteur bordelais GT Solutions ne cale pasConfronté au ralentissement de l’activité de certains de ses clients, le transporteur GT Solutions limite les dégâts. Voici comment

La source: sudouest | Lire la suite »

EUROPE1: Expo adoré par les enfants sur les «Animaux fantastiques» au Musée du LouvresChaque jour, deux chroniqueurs présentent les infos indispensables à connaître en matière de culture : les dernières actus musique, les sorties littéraires ou cinéma, les nouvelles pièces de théâtre et les séries à ne pas manquer… C'est ici !

La source: Europe1 | Lire la suite »

LİLLE_ACTU: Corps martyr : une belle expo à découvrir au Centre art sacré de LilleJusqu'au 7 janvier 2024, le Centre d'art sacré de Lille (Nord) ouvre chaque week-end gratuitement autour du thème 'Corps martyr', avec une trentaine d'œuvres fortes.

La source: Lille_actu | Lire la suite »

OUESTFRANCE: En Sèvre et Loire, des solutions pour pallier les problèmes de logementDans le cadre de la révision du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), le Collectif environnement Sèvre et Loire interpelle les élus et propose différentes pistes pour répondre à la problématique du logement, tout en respectant l’environnement.

La source: OuestFrance | Lire la suite »