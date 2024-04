Signature du nouveau contrat de ville à Laubadère

Symboliquement, c’est à la maison de quartier de Laubadère, que les différents partenaires de la politique de la ville ont paraphé le nouveau contrat de ville qui fixe les axes de développement de ces territoires urbains pour les six prochaines années. C’est d’ailleurs en musique, avec le rap de Lromic, un habitant de l’Ophite, et en image pour revenir sur les actions menées (une centaine par an) depuis 2015, qu’a débuté cette cérémonie très suivie.

Une convention qui concerne dans les Hautes-Pyrénées quatre territoires prioritaires (Laubadère, Solazur, Ormeau Bel-Air Mouysset à Tarbes et l’Ophite à Lourdes) soit un peu plus de 8 000 habitants et un budget de plus de 900 000 € majoritairement financé par l’État, l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et le département. Le président de l’agglo, Gérard Trémège a retracé la trame nationale d’ici 2030: '"D’abord agir pour le plein-emploi, même si c’est plus facile à dire qu’à faire. Mais tout sera fait pour y parveni

