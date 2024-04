Signature du contrat de ville quartiers 2030 à Périgueux

Le « contrat de ville quartiers 2030 », a été signé ce mercredi 3 avril. Aux deux quartiers prioritaires de l’Agglomération ont été ajoutés quatre quartiers dits « en décrochage » L’instant se veut solennel. Sous les dorures des salons de la préfecture de Périgueux (Dordogne), 13 parafeurs sont disposés sur une longue table pour la signature du contrat de ville « quartiers 2030 ».

Chaque siège représente une des parties liée par ce programme, en tête desquelles l’État, le Grand périgueux, la Ville de Périgueux, Coulounieix-Chamiers et Boulazac-Isle-Manoire. La signature a eu lieu ce mercredi 3 avril. Elle cible six quartiers de l’Agglo où vont être concentrés les moyens humains et financier

