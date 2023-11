Shisha Rainbow, sorcière bien aimée d’Internet

Sisha Rainbow chez elle, à Berlin, ensorcelle les bougies qu’elle a fabriquées et qui sont destinées à la vente.“Gardien de la porte du Nord, je t’invoque.”

Puis elle allume une bougie noire. Les gardiens des portes, commente-t-elle, sont des êtres qui protègent le rituel et donnent accès à“J’ouvre mes centres d’énergie, mes chakras.” Rainbow, qui se présente comme une sorcière moderne, veut jeter un sort de protection sur les bougies qu’elle a fabriquées et qu’elle vendra plus tard. Elle a ajouté aux bougies du jasmin pour lesDes pétales de rose pour l’estime de soi, du métal doré pour la richesse. Rainbow ferme les yeux et tend ses paumes vers l’avant.

