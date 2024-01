Sex Education : une série utile pour l’éducation sexuelle des jeunes ?

Après la fin de la quatrième et dernière saison de Sex Education diffusée cet automne sur Netflix, cette série peut-elle être utile pour l’éducation sexuelle des jeunes ? Réponse avec un médecin, spécialiste du sujet. Dans la série, le jeune Otis et sa camarade Maeve montent un cabinet clandestin de consultation en sexologie dans leur lycée.

Le cabinet prend place dans des toilettes désaffectées de l'établissement scolaire et voit défiler des adolescents qui se questionnent sur leur sexualité car ils ne trouvent pas de réponses auprès des adultes. « Pour Otis, difficile de parler du sujet avec sa mère car elle est sexologue. Elle est trop proche et le sujet trop intime », commente le Dr Didier Lauru, psychiatre, psychanalyste et auteur de nombreux ouvrages sur la sexualité des adolescents. Comment cette série britannique a-t-elle modifié notre vision de la sexualité adolescente ?« Les premières fois peuvent être angoissantes car il faut sauter dans l'inconnu. Éprouver un désir et être l'objet du désir pour quelqu'un est nouveau », explique le Dr Didier Laur





