Ses fils de 40 et 42 ans refusent de quitter la maison familiale, leur mère les attaque en justice

Devenus adultes, certains enfants ont parfois du mal à prendre leur envol et conquérir leur autonomie. En Italie, une mère excédée face au refus de ses fils quadragénaires de quitter le nid familial a décidé de leur faire un procès pour arrêter de les entretenir.

On a beau aimer ses enfants, certains poussent parfois le bouchon un peu loin. Et très longtemps. Une mère de deux garçons vivant dans le nord de l’en sait quelque chose. Ses deux bambins, qui n’en sont plus vraiment aujourd’hui, ne se sont jamais décidés à quitter le nid familial à Binasco, une petite commune de l’arrière-pays de Milan, près de Pavie.

La juge du tribunal de Pavie lui a finalement donné raison, estimant que les deux hommes n’étaient plus dans le besoin.Car comme en France, les parents ne sont tenus d’entretenir leur enfant majeur que si ce dernier ne peut pas s’assumer seul financièrement.ils ont été condamnés à. Ils devront avoir quitté le domicile de leur mère avant le 18 décembre 2023. headtopics.com

Que faire au festival Quai des bulles avec ses ados ou ses enfants à Saint-Malo ?Chaque année, le festival de bande dessinée Quai des bulles, à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), fait une grande place aux enfants. Pour cette 42e édition, qui se tient du vendredi 27 au dimanche 29 octobre 2023, le programme est garni : animations autour du cirque, des contes à bulles, un freak show et bien d’autres propositions. Lire la suite ⮕

Safran confirme ses perspectives 2023 après une hausse de ses ventes trimestriellesRetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital Lire la suite ⮕

Gaza: Israël va 'étendre ses opérations terrestres ce soir' et confirme augmenter ses frappesLe pote-parole de l'armée israélienne a confirmé ce vendredi 27 octobre 2023 que Tsahal avait augmenté ses frappes sur Gaza. Lire la suite ⮕

Gaza: Israël va 'étendre ses opérations terrestres ce soir' et confirme augmenter ses frappesPrès de trois semaines après les attaques du Hamas en Israël qui ont fait plus de 1.400 morts, l'État hébreu continue sa riposte aérienne et indique avoir mené une nouvelle incursion au sol dans la bande de Gaza. Catherine Colonna évoque des 'preuves de vie' concernant les 9 Français disparus.... Lire la suite ⮕

Véhicules autonomes : Cruise interrompt temporairement ses opérations pour des risques de sécurité publiqueAprès la décision des autorités californiennes, la société de véhicules autonomes Cruise va temporairement arrêter ses opérations et « examiner ses processus, ses systèmes et ses outils » Lire la suite ⮕

Villeneuve : le 'prédateur sexuel' présumé a sévi à trois reprises au moins.Il attirait ses victimes dans ses filets avec un recours parfois aux réseaux sociaux. Lire la suite ⮕