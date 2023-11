Séquestration de Paul Pogba: le footballeur assure aux suspects qu'ils gardent 'une place dans son coeur'

L'amitié a ses raisons que la raison ignore? Lors d'une récente confrontation, l'international français Paul Pogba a assuré à ses proches, soupçonnés d'avoir joué un rôle dans sa séquestration en mars 2022, qu'ils auraient "toujours une place dans son coeur".

"Je leur ai dit que c'était trop", poursuit Pogba, mais que "je pouvais les aider autrement et je leur ai passé du cash": entre 15.000 et 20.000 euros pour chacun. Le footballeur explique aussi avoir pris "ses distances" avec ses amis, avant la séquestration. Un recul a priori non perçu par ses proches: un seul confirme qu'il "avait coupé les ponts".

Paul Pogba : l'amitié malgré la séquestrationLors d'une confrontation judiciaire, Paul Pogba assure à ses proches soupçonnés d'avoir joué un rôle dans sa séquestration qu'ils auront toujours une place dans son cœur. Lire la suite ⮕

Séquestration de Paul Pogba : le footballeur assure aux suspects qu’ils gardent « une place dans son cœur »Lors d’une récente confrontation, l’international Paul Pogba a assuré à ses proches, soupçonnés d’avoir joué un rôle dans sa séquestration en mars 2022, qu’ils auraient « toujours une place dans son cœur » Lire la suite ⮕

Un jeune de Villiers-le-Bel maintenu en détention pour séquestration et volLa chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a maintenu en détention, vendredi 27 octobre 2023, l'un des jeunes originaires de Villiers-le-Bel, dans le Val-d'Oise, accusés d'avoir séquestré et volé un riche septuagénaire à son domicile de La Richardais, près de la station balnéaire cossue de Dinard (Ille-et-Vilaine). Lire la suite ⮕

Affaire Pogba. Les suspects « gardent une place dans le cœur » du joueur malgré la séquestrationDe nouveau confronté à ses proches impliqués dans sa séquestration en mars 2022, Paul Pogba a assuré que ces personnes gardaient néanmoins une place dans son cœur malgré les faits. L’international français explique également avoir pris ses distances avec ses proches peu avant l’agression. Lire la suite ⮕

Affaire Pogba : Le Turinois assure aux suspects qu'ils gardent 'une place dans son coeur'Paul Pogba, victime d'une tentative d'extorsion en 2022, était au tribunal de Paris où il s'est exprimé auprès de ses proches et de deux juges d'instruction. Lire la suite ⮕

L'amitié a ses raisons que la raison ignoreLors d’une récente confrontation, l’international français Paul Pogba a assuré à ses proches, soupçonnés d’avoir joué un rôle dans sa séquestration en mars 2022, qu’ils auraient « toujours une place dans son coeur ». Lire la suite ⮕