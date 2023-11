Septèmes-les-Vallons : une voiture détruite par un engin explosif sur un parking

Le type d'engin utilisé pas encore identifiéPompiers et policiers se sont aussitôt rendus sur place et les techniciens de la police scientifique ont effectué de multiples prélèvements. Toutefois, le type d'engin utilisé n'a pas encore pu être identifié.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LAPROVENCE: Les rebelles au Yémen affirment avoir lancé des drones en direction d'IsraëlL'armée israélienne a affirmé plus tôt avoir détecté un 'engin volant hostile' au large de la ville d'Eilat sur la mer Rouge.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

LOBS: Guerre Israël-Hamas : les rebelles au Yémen lancent des attaques contre l’État hébreu pour soutenir GazaL’armée israélienne a affirmé avoir repéré un engin volant « hostile » à Eilat, au bord de la mer Rouge. Un drone appartenant aux rebelles Houthis du Yémen, a confirmé le Premier ministre du pays.

La source: lobs | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Près de Saint-Nazaire, un homme de 63 ans gravement blessé après l’explosion d’un obus de 70 mmL’accident est survenu ce mercredi 1er novembre peu après 15 heures à Saint-Brevin. Le sexagénaire, qui avait entreposé un obus dans son abri de jardin, a manipulé l’engin pour démonter l’ogive, et provoqué son explosion. Sérieusement blessée, la victime a été transportée aux urgences du CHU de Nantes.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

LADEPECHEDUMIDI: Toulouse : une voiture brûle dans le parking d'une résidence de BorderougeLes pompiers sont intervenus dans la nuit de mardi à mercredi pour une voiture détruite par le feu dans le parking d'une résidence du quartier Borderouge, à Toulouse.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite ⮕

LOBS: A Gaza, un journaliste filme le tir d’un tank israélien sur une voitureUn journaliste de Gaza, Yousef al-Saifi, a filmé le moment où un char israélien a ouvert le feu sur une voiture civile se dirigeant vers la ville de Gaza. Voici ce que l’on sait de ces images.

La source: lobs | Lire la suite ⮕

LADEPECHE31: Il menace de lui couper l’oreille et de le passer à tabac pour une dette de 40 €Un jeune homme de 22 ans a été condamné par el tribunal correctionnel de Castres à un an de prison ferme pour une extorsion sur une victime vulnérable.

La source: ladepeche31 | Lire la suite ⮕