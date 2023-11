Sept personnes arrêtées après une bagarre sanglante à Crépol

Les enquêteurs évoquaient ce matin « des suspects en cours d’identification » et « une évolution opérationnelle rapide », après le drame de Crépol, dans le Drôme.L’enquête sur la bagarre sanglante de ce week-end à Crépol se poursuit.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a indiqué ce mardi que sept personnes avaient été arrêtées par la gendarmerie, dont l’auteur des coups de couteau qui ont entraîné la mort de Thomas, un lycéen de 16 ans « Sept personnes ont été interpellées près de Toulouse », a annoncé Gérald Darmanin ce mardi 21 novembre à l’Assemblée nationale, dans le cadre de l’enquête sur« L’enquête dira si ces personnes sont les auteurs de ce crime odieux. J’espère qu’ils seront condamnés, après enquête, aux plus dures peines par notre justice », a ajouté le ministre de l’Intérieur, expliquant que les enquêteurs ont réalisé « 70 auditions » après les violences survenues dans la salle des fêtes de Crépol dans la nuit de samedi à dimanch





