Sennheiser Accentum Wireless : un casque audio grand public à prix abordable

L'expérience de Sennheiser en termes de casques audio n'est vraiment plus à prouver. La marque officie depuis des décennies dans les milieux audio professionnels avec des modèles de référence pour le studio, la scène, le DJing. Plus récemment, Sennheiser a développé une gamme gaming qui a donné naissance à la marque Epos, ainsi que des produits plus grand public dont fait partie l'Accentum Wireless que nous testons aujourd'hui.

Ce Sennheiser Accentum Wireless justement, est lancé au prix de 179,90 euros. Il est donc théoriquement deux fois moins cher que le Momentum 4 Wireless, modèle de référence de la marque. Il se trouve donc en concurrence directe avec les casques Sony WH-XB910N et JBL Live 770NC, et sans concurrence chez Bose ou Apple, marques qui ne proposent pas de produit sous la barre des 300

:

ACTUFR: Découvrez le résumé du téléfilm tourné à HeugonDepuis plusieurs semaines, Heugon (Orne) accueille le tournage d'un téléfilm qui sera diffusé sur France 2.

La source: actufr | Lire la suite »

MİDİLİBRE: SNCF : découvrez les lignes Intercités qui sont le plus en retard dans l'HexagoneDélaissés par l'État au détriment des TGV, les trains Intercités perdent de la vitesse dans l'Héxagone et cumulent des retards quotidiens.

La source: Midilibre | Lire la suite »

ACTUFR: Découvrez où se trouve le meilleur boulanger des Hauts-de-SeineLe syndicat patronal des boulangers du Grand Paris a élu la meilleure enseigne du département pour cette année 2023.

La source: actufr | Lire la suite »

FEMİNA_FR: Les nouvelles ondulations hyper naturelles : les « neptune waves »Découvrez la nouvelle tendance capillaire des « neptune waves », des ondulations hyper naturelles adoptées par les célébrités.

La source: Femina_fr | Lire la suite »

BFMTV: À moins de 600 €, ce vélo électrique va se vendre comme des petits pains ce mois-ciDécouvrez la liberté urbaine sans effort avec cette offre incontournable sur le vélo électrique SURPASS !

La source: BFMTV | Lire la suite »

MİDİLİBRE: VIDEO. Star Academy : découvrez l'hymne de la nouvelle saison, écrit par Jean-Jacques GoldmanCe samedi 11 novembre 2023, les treize élèves de la onzième édition de la Star Academy ont présenté le nouvel hymne de l'émission. À l'occasion du deuxième prime time diffusé sur TF1, l'on a pu entendre le titre culte de Jean-Jacques Goldman sorti en 1982 : 'Jusqu'au bout de mes rêves'.

La source: Midilibre | Lire la suite »