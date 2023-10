Sénégal : Emmanuel Macron a reçu le président Macky Sall à l'Élysée

Le président Emmanuel Macron et son homologue sénégalais Macky Sall ont discuté vendredi 27 octobre des «relations diplomatiques» et des «échanges économiques» entre leurs pays, lors d'un entretien à l'Élysée, a indiqué la présidence de la République.

Les deux chefs d'État ont aussi «partagé leur analyse de la situation au Sahel et plus particulièrement au Niger, dans le contexte de l'appui aux décisions de la CEDEAO», la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, «et du retour en France de nos moyens militaires», a jouté la présidence.

