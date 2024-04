Du 2 au 5 avril, c’est la semaine de sensibilisation à l’autisme en Tarn-et-Garonne. L’Institut médico-social ( IME ) Pierre-Sarraut de Montauban , accueillant de jeunes personnes possédant divers troubles moteurs et du spectre autistique, a organisé pour l’occasion une série d’évènements de sensibilisation. Ainsi, un magasin à Saint-Etienne-de-Tulmont a reçu des aménagements 'hyposensibles', où les lumières du lieu et la musique sont baissées.

Un stand d’information aux particularités sensorielles y a également été installé. Dans les établissements scolaires accueillant des jeunes accompagnés par l’IME, des dispositifs de sensibilisation ont aussi été mis en place. Pour les jeunes directement pris en charge à Pierre-Sarraut et leur famille, des activités ont été organisées durant la semaine. Ce jeudi 4 avril, l’évènement était la visite de David Billetorte, directeur territorial de l’Agence régionale de santé (ARS) en Tarn-et-Garonn

