Selva à Vallet : les métiers de l’industrie se féminise

Là où le manque de représentativité des femmes est fortement marqué (postes de techniciennes ou opératrices), elles y sont majoritaires chez Selva Électronique. Experte dans la conception, fabrication de cartes et systèmes électroniques pour les industries, marchés multisecteurs, elle comptait dans ses effectifs, en 2022, 72 % de femmes, obtenant la note de 95/100, à la suite du calcul de l’index d’égalité Femmes Hommes.

Soucieuse d'encourager la présence des femmes dans les métiers de l'industrie, société Selva Électronique a participé, en septembre, à l'événement Viva Factory (Saône-et-Loire), un village de l'industrie qui s'est déroulé sur trois jours.

RFI: Inde: une nouvelle affaire de potentiel espionnage électronique secoue le paysLa société Apple a alerté une grande partie des dirigeants de l’opposition politique qu’une attaque avait été lancée contre leurs téléphones, de la part d’entités étatiques. À la veille des élections législatives, tous les regards sont portés sur le gouvernement de Narendra Modi, déjà accusé d’avoir utilisé le logiciel Pegasus.

LEPARİSİEN_75: Poêle à pétrole : découvrez ce modèle électronique à prix cassé pour passer l’hiver au chaudL’une des solutions les plus économiques pour se chauffer durant la saison hivernale est d’investir dans un poêle à pétrole électronique. Ce modèle signé Qlima est justement en promotion sur Cdiscount avec un prix en baisse de plus de 100 euros.

SUDOUEST: Soirée d’Halloween : forte baisse du nombre d’incidents par rapport à 2022 en FranceDurant la nuit du 31 octobre au 1er novembre, le nombre de voitures brûlées a notamment baissé de 48 %, avec 72 véhicules touchés contre 138 en 2022, selon une source policière

20MİNUTES: Meurtre à Aulnay-sous-Bois en mai 2022 : Douze personnes mises en examenNeuf sur douze sont actuellement toujours en détention. Âgées de 23 à 35 ans au moment des faits, elles sont poursuivies pour « meurtre en bande organisée, tentatives de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs »

LE_FİGARO: Meurtre d’un jeune à Aulnay-sous-Bois en mai 2022 : douze personnes mises en examenDouze personnes ont été mises en examen dont neuf sont actuellement écrouées dans le cadre de l'enquête sur le meurtre, en 2022, d'un jeune homme de...

LEPARİSİEN_75: Offre spéciale : HUAWEI MATEBOOK X PRO 2022 à prix réduitProfitez de l'offre spéciale sur l'ordinateur portable HUAWEI MATEBOOK X PRO 2022 avec une réduction de 500 euros. Équipé du processeur Intel Core de 12ème génération et d'un écran FullView 3.1K Real Color, ce modèle offre des performances élevées et une excellente qualité d'affichage. Commandez dès maintenant sur le site officiel de HUAWEI et bénéficiez de la livraison gratuite et de la possibilité de payer en quatre versements.

